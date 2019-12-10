Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев после расставания с Аленой Савкиной стал завидным женихом

После расставания с Аленой Савкиной Роман Макеев уходил с Периметра практически со слезами на глазах, долго думая, как именно вернуть возлюбленную. Затем он увлекся алкогольными напитками, в соцсетях писал признания в любви Рапунцель-младшей, но она оставалась равнодушной. Стоит отметить и то, что именно Савкина стала инициатором разрыва, хотя весь коллектив и даже телеведущий Андрей Черкасов утверждали, что Роман Макеев - лучшее, что у нее было.Теперь же, видимо, Роман Макеев, наконец-то, пришел в себя, он отправился на отдых с друзьями на Кипр, а по возвращению в Москву нашел высокооплачиваемую работу. В соцсетях мужчину уже назвали завидным женихом, а Алене Савкиной предрекли, что она пожалеет о содеянном.