Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев после расставания с Аленой Савкиной стал завидным женихом
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев после расставания с Аленой Савкиной долгое время не мог придти в себя, ведь очень сильно любил избранницу. Тем не менее, мужчина все же смог пережить болезненный разрыв, а теперь и вовсе стал завидным женихом.
После расставания с Аленой Савкиной Роман Макеев уходил с Периметра практически со слезами на глазах, долго думая, как именно вернуть возлюбленную. Затем он увлекся алкогольными напитками, в соцсетях писал признания в любви Рапунцель-младшей, но она оставалась равнодушной. Стоит отметить и то, что именно Савкина стала инициатором разрыва, хотя весь коллектив и даже телеведущий Андрей Черкасов утверждали, что Роман Макеев - лучшее, что у нее было.
Теперь же, видимо, Роман Макеев, наконец-то, пришел в себя, он отправился на отдых с друзьями на Кипр, а по возвращению в Москву нашел высокооплачиваемую работу. В соцсетях мужчину уже назвали завидным женихом, а Алене Савкиной предрекли, что она пожалеет о содеянном.
После расставания с Аленой Савкиной Роман Макеев уходил с Периметра практически со слезами на глазах, долго думая, как именно вернуть возлюбленную. Затем он увлекся алкогольными напитками, в соцсетях писал признания в любви Рапунцель-младшей, но она оставалась равнодушной. Стоит отметить и то, что именно Савкина стала инициатором разрыва, хотя весь коллектив и даже телеведущий Андрей Черкасов утверждали, что Роман Макеев - лучшее, что у нее было.
Теперь же, видимо, Роман Макеев, наконец-то, пришел в себя, он отправился на отдых с друзьями на Кипр, а по возвращению в Москву нашел высокооплачиваемую работу. В соцсетях мужчину уже назвали завидным женихом, а Алене Савкиной предрекли, что она пожалеет о содеянном.