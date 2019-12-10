Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Лисова рассказала, что соблазняет мужа танцами и поцелуями





Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Лисова счастлива с избранником - бизнесменом Михаилом Шахиджановым. Несмотря на то, что мужчина старше возлюбленной, ему вскоре исполнится 50 лет, интимная жизнь, по словам звезды реалити, у них замечательна. Тем не менее, за этот аспект отвечает именно женщина, она всячески соблазняет супруга, несмотря на нахождение в общественных местах.Как рассказала Анастасия Лисова, она касается, обнимает и целует мужа везде - в кафе, кино и ресторане. Дома экс-участница проекта "Дом-2" часто танцует и тем самым соблазняет возлюбленного. Секса Лисова желает не часто, как и ее супруг, но им всегда хорошо.Тем не менее, в соцсетях поклонники уже успели написать, что Анастасия Лисова принуждает мужа к сексу, но на подобные комментарии звезда предпочитает не отвечать.