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Участники проекта "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы останутся в Периметре еще на год

Участники проекта "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы еще совсем недавно собирались отправиться в "свободное плаванье", однако неожиданно получили продление контракта и остаются в Периметре еще на год. Блондинка таким поступком раскрыла себя для зрителей, показав с другой стороны.
Участники проекта "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы останутся в Периметре еще на год

После новости о том, что Марина Африкантова и Роман Капаклы останутся в Периметре еще на год, зрители решили, что безобидная проектантка как никто другой умеет плести интриги. Так, она недавно все чаще сообщала в эфирах, якобы они с мужем намерены уйти за Периметр и продолжать строить отношения там. Тем не менее, резко их мнение поменялось. При этом пара ведет себя отстраненно, другие хоть иногда высказываются касательно дальнейших планов, но только не Африкантова.

Многие считают, остаться на год Марина Африкантова и Роман Капаклы решили не просто так, видимо, им предложили выгодные условия. Прежде блондинку считали милой и доброй, а теперь стало понятно, что она умеет плести интриги намного лучше, чем кто-либо на проекте "Дом-2". Звезда часто стала критиковать коллег, не скрывая неприязни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:35

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