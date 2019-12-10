Участники проекта "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы останутся в Периметре еще на год





После новости о том, что Марина Африкантова и Роман Капаклы останутся в Периметре еще на год, зрители решили, что безобидная проектантка как никто другой умеет плести интриги. Так, она недавно все чаще сообщала в эфирах, якобы они с мужем намерены уйти за Периметр и продолжать строить отношения там. Тем не менее, резко их мнение поменялось. При этом пара ведет себя отстраненно, другие хоть иногда высказываются касательно дальнейших планов, но только не Африкантова.Многие считают, остаться на год Марина Африкантова и Роман Капаклы решили не просто так, видимо, им предложили выгодные условия. Прежде блондинку считали милой и доброй, а теперь стало понятно, что она умеет плести интриги намного лучше, чем кто-либо на проекте "Дом-2". Звезда часто стала критиковать коллег, не скрывая неприязни.