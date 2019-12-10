АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

Марго Овсянникова: Ольга Бузова сможет победить на "Евровидении" за счет харизмы

Экс-участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, как и телеведущая Ольга Бузова, строит музыкальную карьеру и мечтает стать успешной певицей. По поводу своей коллеги блондинка считает, что Бузова сможет победить на конкурсе "Евровидение", если отправится туда, ведь у нее есть харизма.
Марго Овсянникова: Ольга Бузова сможет победить на "Евровидении" за счет харизмы

Не так давно на своем концерте в Москве телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы принять участие в конкурсе "Евровидение-2020", чем спровоцировала волну обсуждения, касательно своей персоны. Высказалась по этому поводу и коллега знаменитости - начинающая певица и экс-участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова. На данный момент блондинка старается строить свою музыкальную карьеру и давать выступления.

Марго Овсянникова отметила, многие критикуют Ольгу Бузова за творчество и вокальные данные. Примечательно, что телеведущая вовсе не ожидала такого успеха, но выпустила несколько песен, пару клипов и стала одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса. Овсянникова считает, если певица смогла добиться таких высот на родине, то сможет поразить своей харизмой и судей на конкурсе "Евровидение".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марго Овсянникова: Ольга Бузова сможет победить на "Евровидении" за счет…
Эксперты: Кошки смотрят в одну точку и замирают из-за охотничьего…
Современная версия Commodore 64 будет выпущена в…
Медики назвали заболевания, о которых сигнализируют трещины на…
«Не виновата»: певица Ольга Бузова выпустила клип в стиле «Стоят…
Иркутские учёные разрабатывают новые методы прогнозирования космической…
Предсказано появление на Земле гигантских зон…
Ольга Бузова станет кумой Юлии Ефременковой и Мондезира…
Милена Безбородова своими замечаниями довела Алексея Безуса до ухода с проекта…
Меган Маркл и Кейт Миддлтон пророчат сложности в следующем…
Экс-участницы проекта "Дом-2" Мария Кохно и Алиса Литинская сделали себе "дьявольские…
Сиенна Миллер взялась устраивать личную жизнь Брэдли…
«Просто заплутала»: Доктор Сергей Бубновский рассказал о пропаже дочери Ирины в…
Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф выразил сочувствие Меган…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян назвал странным зрительское голосование в конкурсе "Человек…
Стас Михайлов рассказал о переменах в жизни после…
Анастасия Иванова и Анастасия Балинская подрались на программе "Бородина против…
Настя Ивлеева ответила поклонникам на "бестактный" вопрос о…
Названы 10 способных изменить жизнь человечества к 2025 году…
Сын Дениса Клявера изучает в детском саду английский и китайский…
Тинькофф запускает первое в РФ суперприложение…
Настя Голд: «Мы с Ильёй друг друга любим, но вместе быть не…
Певица Ольга Бузова готовится к концерту в…
Астролог назвал отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой "не по…
Ученые рассказали о том, как снизить риск появления боли от долгого…
Участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель разругались с…
Американский астроном считает, что США могли следить за новым российским…
"Повзрослела": Татьяна Навка оправдала поражение Алины Загитовой в…
В конкурсе "Человек года" на проекте "Дом-2" будет два…
Ольга Куриленко могла получить роль…
Эксперты рассказали о простых и быстрых способах сбить…
Эксперты назвали домашних животных, подходящих…
В штате Орегон завершилась трёхнедельная экспедиция по поиску "снежного"…
"Нет доказательств - нет обвинения": Адвокат прокомментировал конфликт Шепелева и родителей Жанны…
«Руки целы, и это замечательно!»: Саша Савельева пожелала скорейшего выздоровления попавшему в ДТП сыну…
Актёр Игорь Сигов встретился с сыном через 28 лет после отказа от…
Сатановский посоветовал Зеленскому брать пример с Путина по исполнению…
"Он называл меня Моникой": Эвелина Бледанс повеселилась на вечеринке в компании Венсана…
Медики: Употребление воды повышает настроение в…
Казань возглавила список самых ревнивых городов…
Просмотреть все новости