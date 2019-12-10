Марго Овсянникова: Ольга Бузова сможет победить на "Евровидении" за счет харизмы
Экс-участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, как и телеведущая Ольга Бузова, строит музыкальную карьеру и мечтает стать успешной певицей. По поводу своей коллеги блондинка считает, что Бузова сможет победить на конкурсе "Евровидение", если отправится туда, ведь у нее есть харизма.
Не так давно на своем концерте в Москве телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы принять участие в конкурсе "Евровидение-2020", чем спровоцировала волну обсуждения, касательно своей персоны. Высказалась по этому поводу и коллега знаменитости - начинающая певица и экс-участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова. На данный момент блондинка старается строить свою музыкальную карьеру и давать выступления.
Марго Овсянникова отметила, многие критикуют Ольгу Бузова за творчество и вокальные данные. Примечательно, что телеведущая вовсе не ожидала такого успеха, но выпустила несколько песен, пару клипов и стала одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса. Овсянникова считает, если певица смогла добиться таких высот на родине, то сможет поразить своей харизмой и судей на конкурсе "Евровидение".
Не так давно на своем концерте в Москве телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы принять участие в конкурсе "Евровидение-2020", чем спровоцировала волну обсуждения, касательно своей персоны. Высказалась по этому поводу и коллега знаменитости - начинающая певица и экс-участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова. На данный момент блондинка старается строить свою музыкальную карьеру и давать выступления.
Марго Овсянникова отметила, многие критикуют Ольгу Бузова за творчество и вокальные данные. Примечательно, что телеведущая вовсе не ожидала такого успеха, но выпустила несколько песен, пару клипов и стала одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса. Овсянникова считает, если певица смогла добиться таких высот на родине, то сможет поразить своей харизмой и судей на конкурсе "Евровидение".