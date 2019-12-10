Маджед Гиагиа после разрыва с Евгенией Феофилактовой ставит смайлы Виктории Романец
Ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа после разрыва с одной из экс-участницей проекта "Дом-2"- Евгенией Феофилактовой стал ставить смайлы Виктории Романец. Как известно, именно брюнетка увела у бывшей проектантки мужа Антона Гусева.
Ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа прежде заявлял, что очень сильно любит избранницу и даже собирался организовать для нее свадьбу года. Тем не менее, резко мнение мужчины изменилось, и он решил расстаться с девушкой, так как, по его словам, она была слишком привязана к социальным сетям и просто забыла о реальной жизни.
Забавно, но после разрыва Маджид Гиагиа оставил комментарий в виде красного сердечка под одной из фотографий еще одной бывшей проектантки и жены Антона Гусева Виктории Романец. Последняя молчать не стала и ответила в язвительной, привычной для нее форме.
Сами участницы "любовной истории" пока никак не комментируют её. Напомним, у Евгении с Антоном Гусевым есть общий сын Даниэль.
Ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа прежде заявлял, что очень сильно любит избранницу и даже собирался организовать для нее свадьбу года. Тем не менее, резко мнение мужчины изменилось, и он решил расстаться с девушкой, так как, по его словам, она была слишком привязана к социальным сетям и просто забыла о реальной жизни.
Забавно, но после разрыва Маджид Гиагиа оставил комментарий в виде красного сердечка под одной из фотографий еще одной бывшей проектантки и жены Антона Гусева Виктории Романец. Последняя молчать не стала и ответила в язвительной, привычной для нее форме.
«Это было бы смешно, если бы всё не было так плачевно. Судя по тому, что он пишет мне, он предпочитает брюнеток. Но мне второй «хасбенд» не нужен! Бабы, разбирайте», - написала Романец.
Сами участницы "любовной истории" пока никак не комментируют её. Напомним, у Евгении с Антоном Гусевым есть общий сын Даниэль.