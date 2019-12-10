Маджед Гиагиа после разрыва с Евгенией Феофилактовой ставит смайлы Виктории Романец

«Это было бы смешно, если бы всё не было так плачевно. Судя по тому, что он пишет мне, он предпочитает брюнеток. Но мне второй «хасбенд» не нужен! Бабы, разбирайте», - написала Романец.





Ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа прежде заявлял, что очень сильно любит избранницу и даже собирался организовать для нее свадьбу года. Тем не менее, резко мнение мужчины изменилось, и он решил расстаться с девушкой, так как, по его словам, она была слишком привязана к социальным сетям и просто забыла о реальной жизни.Забавно, но после разрыва Маджид Гиагиа оставил комментарий в виде красного сердечка под одной из фотографий еще одной бывшей проектантки и жены Антона Гусева Виктории Романец. Последняя молчать не стала и ответила в язвительной, привычной для нее форме.Сами участницы "любовной истории" пока никак не комментируют её. Напомним, у Евгении с Антоном Гусевым есть общий сын Даниэль.