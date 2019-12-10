Современная версия Commodore 64 будет выпущена в декабре





В то же время производитель заявил, что девайс обеспечивает звук, имеющий максимальное приближение к оригинальному продукту. THEC64 изначально станет доступен на территории стран Европе в декабре 2019 года. Несколько позднее его смогут приобрести жители США и прочих региональных рынков. Рассылка самых первых продуктов будет проведена через сервис краудфандинга Indiegogo. В то же время мини-сборка C64 изначально стала доступна на территории Канады и США в октябре 2018-го. В настоящее время её можно купить на Amazon всего за $32.Оригинальная сборка Commodore 64 появилась в 1982-м, став наиболее востребованным компьютерным продуктом своего времени. Статус бестселлера сохранялся вплоть до начала 1990-х. Новая модификация даст возможность вести работу в одном из 3-х режимов: VIC-20 Basic, C64 Basic, а также Games Carousel. Внутренняя память изначально получит 64 встроенные игры, которые станут работать с частотой обновления картинки в 50-60 Гц. Новые геймерские проекты пользователи смогут загрузить при помощи USB-разъёма.