Анна Кузнецова: В РФ около 900 000 подростков страдают психическими расстройствами





«У нас на данный момент порядка 900 000 детей имеют различные расстройства психики. Более того, в стране впервые было выявлено подобное состояния у двух десятков тысяч детей, возраст которых находится в пределах 15-17 лет, кроме того, примерно у 3500 детей того же возраста специалисты диагностируют умственную отсталость», - заявила Кузнецова в рамках круглого стола в парламенте. Уполномоченная по правам ребенка при этом подчеркивает, что Россия остро нуждается в проведении исследования на предмет того, как получаемый несовершеннолетними в интернете, телевидении, СМИ и прочих источниках информационный багаж влияет на их психику.«Вопросы, адресуемые сегодня нами довольно широкой аудитории, касаются того контента, который постоянно окружает российских детей. На что именно он может оказать влияние? Как под его воздействием формируется психика ребенка?» - подчеркнула омбудсмен.