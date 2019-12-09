«Это просто ужас»: Ирина Слуцкая прокомментировала отстранение России из-за допинга

«Это просто ужас. Передать словами нельзя, что я сейчас испытываю. Это грустно и обидно просто по-человечески. И ведь теперь всех наших чистых спортсменов начнут активно таскать по разного рода тестам и проверкам. Нет смысла даже говорить о то, что это очень сложно с моральной точки зрения. Только представьте, вас заподозрили в преступлении, вы точно знаете, что ничего такого не делали, но должны по правилам пройти все необходимые процедуры. А теперь еще помножьте происходящее на возраст тех молодых спортсменов, которым все эти процедуры предстоит пройти», - посетовала Слуцкая, обращаясь к подписчикам.По словам фигуристки, она не понимает, почему спортивное руководство попросту лишает молодые таланты международных соревнований, которые для них являются главной мечтой. «Почему из-за нечистых и недобросовестных спортсменов должны пострадать те, кто всю жизнь шел к этой цели и даже не знает о существовании допинга?» - добавила спортсменка.