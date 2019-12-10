Эксперты: Кошки смотрят в одну точку и замирают из-за охотничьего инстинкта





Большую часть звуков и шумов, человеческий слух просто не силах услышать в силу своего физического строения. Чего не скажешь о кошках, которые настораживаются при малейшей звуковой помехе. Если домашнее животное застыло в одной позе и направило свой взгляд в одну точку, то, скорее всего, оно услышало какое-то движение неподалеку. Животные семейства кошачьих способны улавливать самые тихие шорохи при помощи усов. Если питомец затаился и не шевелится, то здесь сыграл свою роль охотничий инстинкт, который позволяет котам бесшумно передвигаться или занимать наблюдающую позицию.В любом случае, специалисты настаивают, что не стоит наделять своего питомца какими-либо мистическими способностями. Действия кошек стоит воспринимать как должное, ведь именно это позволит им ощущать гармонию с хозяином.