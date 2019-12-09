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Оригинальный «банановый арт» продали за 120 000 долларов на аукционе.

Итальянский художник создал новую работу «банановый арт», состоящую из банана, прикрепленного скотчем к стене. Художественное произведение было продано за 120 000 долларов.
Оригинальный «банановый арт» продали за 120 000 долларов на аукционе.

Дерзкий итальянский художник Маурицио Каттлелан создал странную работу «банановый арт». Произведение завоевало популярность на культмероприятии Art Basel в Майами, которое состоялось на минувшей неделе. Он создал три версии произведения и сумел продать их на сумму около полумиллиона долларов.

Воодушевление создать такое творение появилось во время мыслей о производстве скульптуры банана. Мастер прикрепил банан к стенке скотчем, чтобы визуализировать концепцию.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:04

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