Оригинальный «банановый арт» продали за 120 000 долларов на аукционе.





Дерзкий итальянский художник Маурицио Каттлелан создал странную работу «банановый арт». Произведение завоевало популярность на культмероприятии Art Basel в Майами, которое состоялось на минувшей неделе. Он создал три версии произведения и сумел продать их на сумму около полумиллиона долларов.Воодушевление создать такое творение появилось во время мыслей о производстве скульптуры банана. Мастер прикрепил банан к стенке скотчем, чтобы визуализировать концепцию.