МВД пока не станет покупать роботов-полицейских для работы в городах
МВД России пока не намерено приобретать роботов-полицейских в целях веления профильной деятельности на территории муниципалитетов. Технологичные новинки созданы для борьбы с террористическими группами, а также оказания помощи правоохранительным органам в условиях современных городов.
В октябре Минирекс РС1А3 от фирмы Lobaev Arms продемонстрировали во время мероприятия в Москве. Тактический боевой робот на выставке «Интерполитех» привлек внимание многих специалистов из силовых ведомств и частных групп с деятельностью в соответствующей отрасли.
«На текущий момент не рассматривается вопрос относительно их приобретения», - отметили сотрудники пресс-центра МВД.
Согласно заявлению разработчиков, показанный посетителям мероприятия робот был создан для противодействия террористическим группам, а также злоумышленникам высокой опасности в условиях современных городов. Собственные возможности машина ранее позволила оценить во время тестового использования на полигонах.
В октябре Минирекс РС1А3 от фирмы Lobaev Arms продемонстрировали во время мероприятия в Москве. Тактический боевой робот на выставке «Интерполитех» привлек внимание многих специалистов из силовых ведомств и частных групп с деятельностью в соответствующей отрасли.
«На текущий момент не рассматривается вопрос относительно их приобретения», - отметили сотрудники пресс-центра МВД.
Согласно заявлению разработчиков, показанный посетителям мероприятия робот был создан для противодействия террористическим группам, а также злоумышленникам высокой опасности в условиях современных городов. Собственные возможности машина ранее позволила оценить во время тестового использования на полигонах.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:54