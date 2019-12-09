МВД пока не станет покупать роботов-полицейских для работы в городах





В октябре Минирекс РС1А3 от фирмы Lobaev Arms продемонстрировали во время мероприятия в Москве. Тактический боевой робот на выставке «Интерполитех» привлек внимание многих специалистов из силовых ведомств и частных групп с деятельностью в соответствующей отрасли., - отметили сотрудники пресс-центра МВД.Согласно заявлению разработчиков, показанный посетителям мероприятия робот был создан для противодействия террористическим группам, а также злоумышленникам высокой опасности в условиях современных городов. Собственные возможности машина ранее позволила оценить во время тестового использования на полигонах.