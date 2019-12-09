Российский двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев рассказал о спаде известности из-за лени





В 2016 году Роман Бурцев работал обычным оператором технической поддержки в службе спасения «112» в городе Подольск. Однажды он опубликовал свою фотографию на сайте для знакомств, где многие заметили его сходство с Леонардо Ди Каприо, поэтому снимок быстро разлетелся по группам социальных сетей. Вместе с этим двойнику голливудской звезды пришла популярность, им интересовались СМИ, и приглашали в свои передачи различные телеканалы.Однако Роман Бурцев всегда отвечал продюсерам отказом и многие телепроекты просто не посещал. Отказываясь развивать свою популярность, он столкнулся с тем, что его известность пришла в упадок. Роман Бурцев полагает, похудение могло бы помочь стать еще более похожим на Леонардо Ди Каприо, но лень не дает этого сделать. Сейчас двойника знаменитости в основном приглашают ведущим на корпоративные вечеринки и мероприятия. Хотя жить он продолжает в обычном общежитии, эта подработка помогла ему накопить на автомобиль KIA Soul.