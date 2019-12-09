«Боролась до последнего»: Ирина Слуцкая о провале Алины Загитовой в финале Гран-при

«Отличная короткая программа, однако на выступление в произвольной, как мне кажется, ей просто не хватило сил. Волнения не было, однако признаки усталости есть. Боролась до последнего», - написала Ирина Слуцкая на своей страничке в социальной сети Instagram. Фигуристка пожелала молодой коллеге не падать духом и добавила, что следующим стартом в дисциплине станет российский чемпионат, участие в котором примут и основные конкурентки Загитовой – Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.Стоит напомнить, что победа в финальной части Туринского Гран-при досталась Алене Косторной, которая сумела чисто исполнить сразу три тройных акселя в двух выступлениях на льду. На второй позиции оказалась Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова.