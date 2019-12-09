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«Боролась до последнего»: Ирина Слуцкая о провале Алины Загитовой в финале Гран-при

Фигуристка Алина Загитова в финале Гран-при в итальянском Турине не справилась с произвольной программой, заняв последнее место. Оценить выступление молодой чемпионки решила двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, отметившая, что россиянка старалась бороться до последнего шага.
«Боролась до последнего»: Ирина Слуцкая о провале Алины Загитовой в финале Гран-при

«Отличная короткая программа, однако на выступление в произвольной, как мне кажется, ей просто не хватило сил. Волнения не было, однако признаки усталости есть. Боролась до последнего», - написала Ирина Слуцкая на своей страничке в социальной сети Instagram. Фигуристка пожелала молодой коллеге не падать духом и добавила, что следующим стартом в дисциплине станет российский чемпионат, участие в котором примут и основные конкурентки Загитовой – Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Стоит напомнить, что победа в финальной части Туринского Гран-при досталась Алене Косторной, которая сумела чисто исполнить сразу три тройных акселя в двух выступлениях на льду. На второй позиции оказалась Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:47

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