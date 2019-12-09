«Боролась до последнего»: Ирина Слуцкая о провале Алины Загитовой в финале Гран-при
Фигуристка Алина Загитова в финале Гран-при в итальянском Турине не справилась с произвольной программой, заняв последнее место. Оценить выступление молодой чемпионки решила двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, отметившая, что россиянка старалась бороться до последнего шага.
«Отличная короткая программа, однако на выступление в произвольной, как мне кажется, ей просто не хватило сил. Волнения не было, однако признаки усталости есть. Боролась до последнего», - написала Ирина Слуцкая на своей страничке в социальной сети Instagram. Фигуристка пожелала молодой коллеге не падать духом и добавила, что следующим стартом в дисциплине станет российский чемпионат, участие в котором примут и основные конкурентки Загитовой – Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
Стоит напомнить, что победа в финальной части Туринского Гран-при досталась Алене Косторной, которая сумела чисто исполнить сразу три тройных акселя в двух выступлениях на льду. На второй позиции оказалась Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова.
«Отличная короткая программа, однако на выступление в произвольной, как мне кажется, ей просто не хватило сил. Волнения не было, однако признаки усталости есть. Боролась до последнего», - написала Ирина Слуцкая на своей страничке в социальной сети Instagram. Фигуристка пожелала молодой коллеге не падать духом и добавила, что следующим стартом в дисциплине станет российский чемпионат, участие в котором примут и основные конкурентки Загитовой – Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
Стоит напомнить, что победа в финальной части Туринского Гран-при досталась Алене Косторной, которая сумела чисто исполнить сразу три тройных акселя в двух выступлениях на льду. На второй позиции оказалась Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова.