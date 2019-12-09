"Арабская Швейцария": Анфиса Чехова отправилась отдыхать в Оман

Анфиса Чехова часто путешествует, недавно она вернулась из Турции, где провела время с сыном Соломоном и матерью Натальей. Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена в белоснежном платье до колен и солнцезащитных очках. Знаменитость позирует фотографу возле фонтана. В комментарии к посту в Instagram радиоведущая написала, что находится в Омане, который называют арабской Швейцарией. Знаменитость отмечает, что здесь тихо и очень спокойно, поскольку султан, который правит уже 49 лет, - человек очень миролюбивый и часто выступает примиряющей стороной между конфликтующими странами, окружающими Оман.Анфиса Чехова восхищается этим "таинственным государством" и считает себя первопроходцем, поскольку из ее знакомых никто даже не слышал об Омане. Фанаты поблагодарили телеведущую за интересный рассказ и оставили свои восхищенные комментарии.