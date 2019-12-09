Снайперы РФ получат дистанционную снайперскую винтовку





По словам специалистов, для начала работы планируется создать электромагнитный затвор, который позволит не использовать дополнительные средства механизации. «Снайперы попросили сделать безопасный комплекс, чтобы максимально отдалить человека от винтовки», - заявил собеседник агентства. Эксперт отметил, что до сегодняшнего дня было множество попыток «научить» снайперскую винтовку перезаряжаться дистанционно, но все они потерпели неудачу. «У нас есть разработки для реализации подобных задач. Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, однако работа ведется в инновационном направлении», - заявил гендиректор частного предприятия-разработчика стрелкового оружия ORSIS.Напомним, что подобные работы также ведутся в США, но американские исследователи отрицают наличие полноценно-разработанного дистанционного снайперского оружия.