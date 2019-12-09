АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Снайперы РФ получат дистанционную снайперскую винтовку

Снайперы РФ получат в пользование дистанционно управляемую снайперскую винтовку. Новую разработку оператор сможет перезарядить онлайн, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Снайперы РФ получат дистанционную снайперскую винтовку

По словам специалистов, для начала работы планируется создать электромагнитный затвор, который позволит не использовать дополнительные средства механизации. «Снайперы попросили сделать безопасный комплекс, чтобы максимально отдалить человека от винтовки», - заявил собеседник агентства. Эксперт отметил, что до сегодняшнего дня было множество попыток «научить» снайперскую винтовку перезаряжаться дистанционно, но все они потерпели неудачу. «У нас есть разработки для реализации подобных задач. Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, однако работа ведется в инновационном направлении», - заявил гендиректор частного предприятия-разработчика стрелкового оружия ORSIS.

Напомним, что подобные работы также ведутся в США, но американские исследователи отрицают наличие полноценно-разработанного дистанционного снайперского оружия.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Розалия Райсон считает себя достойным претендентом на титул "Человек…
"В Ледовом было жарко": Анна Семенович и Денис Клявер провели концерт "Звёзды дорожного радио" в…
Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов уверяет, что Ольга Орлова оказала плохое влияние на Юлию…
Анна Большова вышла замуж за своего сводного брата после его…
Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов признался, что закрутил новый…
"Не ем сладости и фрукты": Анастасия Волочкова научилась питаться очень…
«Только Бузовой можно?»: Лера Кудрявцева готова записать дебютный…
"Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце": Полина Гагарина поздравила Екатерину Варнаву с днем…
В Госдуме предложили ввести в школах уроки для противодействия…
Оригинальный «банановый арт» продали за 120 000 долларов на…
МВД пока не станет покупать роботов-полицейских для работы в…
Российский двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев рассказал о спаде известности из-за…
«Боролась до последнего»: Ирина Слуцкая о провале Алины Загитовой в финале…
"Арабская Швейцария": Анфиса Чехова отправилась отдыхать в…
Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с…
Снайперы РФ получат дистанционную снайперскую…
Электронные договора купли-продажи авто: Эксперты назвали преимущества и…
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный…
В Пермском крае 18-летняя девушка погибла под…
Автогонщик Льюис Хэмилтон провел тесты нового предсерийного гиперкара Mercedes-AMG…
Звездная пара "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин продемонстрировали своё презрение к Илье…
В России проведут испытания робота для утилизации радиоактивных…
Малькевич: Эксперты Оксфорда опирались на слухи, создавая доклад о манипуляциях РФ в…
Пластическая операция помогла дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной избавиться от лишнего…
Алла Пугачева рассказала, почему пристрастилась к сигаретам с 10…
В интернете опубликовали предсмертное видео 21-летнего рэпера Juice…
Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по…
«Уральские пельмени» отозвали судебные иски к компании своего…
Ученые рассказали о связи между запахами и сильными…
Супруги Сергей и Тата Бондарчук решили официально расторгнуть…
Ford Mustang Shelby GT500 стал рекордсменом в своем…
Пожарный-водитель застрелил соседку в…
Деньги Жанны Фриске: Куда Дмитрий Шепелев тратит наследство…
«Я уже так устал от вранья»: Федор Добронравов намерен подавать в суд иск о…
В Британии девушка вышла замуж за…
Ученым удалось воссоздать вулканическую…
Айза Анохина "спокойно" рассказала девятилетнему сыну о…
Звезда "Дом-2" Марина Африкантова довела до слез Андрея…
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
Ксения Собчак и Алсу станцевали с местными жителями в…
Просмотреть все новости