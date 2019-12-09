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Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В скором времени группы Северного флота РФ в Арктике получат для использования во время своего дежурства ЗРС модели С-400. За счет оснащения военных комплексами «Триумф» российская сторона сможет обеспечить создание над данным регионом купол ПВО.
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

Соответствующую информацию предоставил Александр Моисеев, возглавляющий СФ РФ. Он отметил, уже в начале осени вооружение полка зенитных войск расположилось на территории архипелага Новая Земля. Там имеются комплексы С-400, приступившие к боевому дежурству. В самом скором времени все дивизионы в Арктике получат на вооружение аналогичные системы, которые позволят им осуществить прикрытие Заполярья от всех видов воздушных атак.

ЗРС «Триумф» представляет собой систему средней и высокой дальности, которая может использоваться для ликвидации любых современных средств воздушных атак на расстоянии в сотни километров при полном высотном диапазоне. Системы на протяжении нескольких лет показывают успешную эксплуатацию на территории Арктики.

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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:28

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