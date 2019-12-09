Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол





Соответствующую информацию предоставил Александр Моисеев, возглавляющий СФ РФ. Он отметил, уже в начале осени вооружение полка зенитных войск расположилось на территории архипелага Новая Земля. Там имеются комплексы С-400, приступившие к боевому дежурству. В самом скором времени все дивизионы в Арктике получат на вооружение аналогичные системы, которые позволят им осуществить прикрытие Заполярья от всех видов воздушных атак.ЗРС «Триумф» представляет собой систему средней и высокой дальности, которая может использоваться для ликвидации любых современных средств воздушных атак на расстоянии в сотни километров при полном высотном диапазоне. Системы на протяжении нескольких лет показывают успешную эксплуатацию на территории Арктики.