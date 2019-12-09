Звездная пара "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин продемонстрировали своё презрение к Илье Яббарову





Стоит отметить, что Алексей Купин - крестный отец маленького Богдана. Однако этот факт не помешал ему принять участие в театральной постановке, где он называет Илью Яббарова «отвратительной рожей».Супруги припомнили, Илье и как он относится к женщинам, и то, что не помогает материально своим отпрыскам. Большинство даже подчеркнули, что Майя и Алексей раскрыли окружающим истинную сущность Яббарова и многое из того, что было сказано на самом деле, правда.В итоге Алексей Купин и Майя Донцова подвели всех к выводу, что Илья Яббаров далеко не идеальный мужчина, и ради своего пиара на телестройке даже готов портить жизнь девушкам.