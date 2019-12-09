Малькевич: Эксперты Оксфорда опирались на слухи, создавая доклад о манипуляциях РФ в Сети
Александр Малькевич, который является главой Фонда защиты национальных ценностей считает, что эксперты Оксфорда опирались на слухи, создавая доклад о манипуляциях РФ общественным мнением в Сети. Также сообщается, что в данном отчете прослеживается антироссийская пропаганда.
Фонд защиты национальных ценностей сообщает, что оценки, которые дали эксперты Оксфорда Филиппа Говарда и Саманты Брэдшоу, могут быть использованы для обвинения в адрес Российской Федерации и других стран во вмешательстве во внутренние дела Европейского союза и США. Но Александр Малькевич утверждает, что методология зарубежных экспертов весьма сомнительна, поскольку они опирались на различные интервью и материалы из прессы. При этом специалисты проигнорировали аналитические программы, которые помогают отделить ботов от людей.
Также Александр Малькевич подчеркнул, что сомневаться в выводе экспертов можно, поскольку они не пытались реконструировать "сети влияния" в медиа посредством конструирования соцграфов. Подготовленный доклад дает лишь представление о том, как "войну" в Сети пытаются отобразить некоторые эксперты и журналисты. Александр Малькевич уверяет, что отчет специалистов из Оксфорда базируется лишь на мнении западных СМИ, а также на слухах, передает сайт "Слово и Дело".
Фонд защиты национальных ценностей сообщает, что оценки, которые дали эксперты Оксфорда Филиппа Говарда и Саманты Брэдшоу, могут быть использованы для обвинения в адрес Российской Федерации и других стран во вмешательстве во внутренние дела Европейского союза и США. Но Александр Малькевич утверждает, что методология зарубежных экспертов весьма сомнительна, поскольку они опирались на различные интервью и материалы из прессы. При этом специалисты проигнорировали аналитические программы, которые помогают отделить ботов от людей.
Также Александр Малькевич подчеркнул, что сомневаться в выводе экспертов можно, поскольку они не пытались реконструировать "сети влияния" в медиа посредством конструирования соцграфов. Подготовленный доклад дает лишь представление о том, как "войну" в Сети пытаются отобразить некоторые эксперты и журналисты. Александр Малькевич уверяет, что отчет специалистов из Оксфорда базируется лишь на мнении западных СМИ, а также на слухах, передает сайт "Слово и Дело".
Общество / Горячие новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:02