Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали обладателями российской веб-премии





Ксения Собчак признала лучшей в номинации "Онлайн-персона года", а Юрий Дудь - лучшим режиссером документальных фильмов, награду он получил за фильм "Колыма". Признали эксперты также проект #ещёнепознер Николая Солодовникова. Он стал лучшим интервьюером года.Лучшим веб-сериалом" стал проект "Омар в большом городе" режиссёра Дмитрия Грачёва, а сериалом - картина Бориса Хлебникова "Шторм". Премии удостоились разработчики веб-платформы TikTok, ее назвали прорывом года в области веб-технологий и вручили награду в номинации "За популяризацию короткого контента".Шоу Comment Out названо лучшим развлекательным онлайн-проектом года, также победили туристический авторский проект Антона Птушкина, Telegram-канал Mash и телеведущий Михаил Шац. Для него учли специально отдельную номинацию "Онлайн-Шац года". Тимур Бекмамбетов получил спецприз за поддержку и развитие веб-индустрии.