Выход Xiaomi Mi Mix 4 задержали из-за подэкранной фронтальной камеры
Выпуск модели Mi Mix 4 от компании Xiaomi был задержан по причине внедрения в конструкцию подэкранной фронтальной камеры. Соответствующие данные были предоставлены интернет-информатором TechMate01 на собственной странице в Twitter.
Первоначально предполагалось, что модель Mi 10 станет первым продуктом, который получит соответствующую особенность, однако теперь имеются сведения о более раннем появлении на рынке Mi Mix 4. Оба устройства появятся в продаже лишь в 2020-м.
У компании Xiaomi первым устройством с подэкранным селфишотом, вероятно, станет модель Mi Mix 4. В соответствии со слухами, девайс изначально планировали выпустить в конце текущего года, однако компания пока не доработала его для коммерческого запуска. Какая именно модель появится первой на рынке, пока неизвестно. У бренда Oppo подобным девайсом станет Find X2.
Первоначально предполагалось, что модель Mi 10 станет первым продуктом, который получит соответствующую особенность, однако теперь имеются сведения о более раннем появлении на рынке Mi Mix 4. Оба устройства появятся в продаже лишь в 2020-м.
У компании Xiaomi первым устройством с подэкранным селфишотом, вероятно, станет модель Mi Mix 4. В соответствии со слухами, девайс изначально планировали выпустить в конце текущего года, однако компания пока не доработала его для коммерческого запуска. Какая именно модель появится первой на рынке, пока неизвестно. У бренда Oppo подобным девайсом станет Find X2.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:15