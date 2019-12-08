Выход Xiaomi Mi Mix 4 задержали из-за подэкранной фронтальной камеры





Первоначально предполагалось, что модель Mi 10 станет первым продуктом, который получит соответствующую особенность, однако теперь имеются сведения о более раннем появлении на рынке Mi Mix 4. Оба устройства появятся в продаже лишь в 2020-м.У компании Xiaomi первым устройством с подэкранным селфишотом, вероятно, станет модель Mi Mix 4. В соответствии со слухами, девайс изначально планировали выпустить в конце текущего года, однако компания пока не доработала его для коммерческого запуска. Какая именно модель появится первой на рынке, пока неизвестно. У бренда Oppo подобным девайсом станет Find X2.