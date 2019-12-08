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Ученые взломали самый сложный ключ шифрования

Учёные смогли взломать самый сложный ключ шифрования. Исследователи из Франции преодолели защиту компьютерной системы, которая отличается рекордной сложностью в сфере криптографии и кибербезопасности.
Ученые взломали самый сложный ключ шифрования

Для выполнения задачи эксперты воспользовались группой компьютеров, работающих параллельно в различных точках планеты. Алгоритм, с которым вели работу ученые, оказался несколько слабее образца, применяемого в реальной практике. Он получил имя RSA в соответствии с первыми буквами фамилий разработчиков— Рона Ривеста, Ади Шамира, а также Леонарда Адлемана. В качестве базиса используется умножение в целях получения числа из группы простых. Взломанный ключ имеет в своём составе 240 знаков.

«Речь идёт о гигантском числе, а также криптографическом ключе с длиной в 795 бит. Он соответствует трети от 2048-битного механизма шифрования, применяемого на большей части современных компьютерных устройств», – сообщают авторы материала.

Ранее удавалось взломать ключ, состоящий из 232 символов. В РФ ведётся работа над мерами обеспечения информбезопасности. В то же время известно, что блокировка интернета производиться не будет, поскольку запланирована исключительно блокировка снаружи.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:36

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