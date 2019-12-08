Светлана Лобода о Лолите Милявской: "Обожаю тебя. Ты такая красотка!"

Светлана Лобода очень трепетно относится к Лолите Милявской и дорожит их дружбой. Исполнительница не скрывает, что ее коллега по сцене является для нее близким человеком. Сегодня Светлана Лобода опубликовала снимок и видео, на которых запечатлена она с Лолитой Милявской. На кадрах певицы нежно обнимают друг друга и целуются, радуясь неожиданной встречи. На фото Светлана Лобода одета в короткую черную юбку, топ, золотистую накидку и солнцезащитные очки, а на ее голове шляпа с широкими полями. Лолита Милявская выбрала платье в пол с полупрозрачным верхом, она стоит рядом с коллегой и целует ей руку. В комментарии к публикации в Instagram певица написала: "Обожаю тебя. Ты такая красотка!!! Всегда!"Лолита Милявская первая отреагировала на публикацию Светланы Лободы, написав: "Ты мне даёшь очень много!! Восхищаюсь ТОБОЙ!" Подписчики оставили свои комплименты обеим певицам. Публикация уже набрала почти 40 000 лайков.