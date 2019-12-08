Анна Снаткина рассказала об успехах дочери в художественной гимнастике

Анна Снаткина вышла замуж за Виктора Васильева еще в 2012 году. Всего через год у звездной пары родилась маленькая дочь, которая теперь достигает невероятных успехов в художественной гимнастике. Известно, что 6-летняя спортсменка уже успела взять золото на чемпионате Европы в Будапеште. Более трех лет тренировок в Центре Ирины Винер помогли юной Веронике в недавней победе на соревнованиях в Саранске. Актриса похвасталась первым местом собственной дочери перед подписчиками в соцсети Instagram.По словам звезды, она вместе с мужем решила отдать ребенка на спортивные и музыкальные курсы, которые "воспитывают силу воли и дисциплину". Дочь Снаткиной хочет серьезно заняться продвижением спортивной карьеры и теперь готовится к соревнованиям в Сочи. Кроме прочего, артистка сообщила о намерении приехать к Веронике и обнять её, таким образом поздравив с победой. Напоминаем, что Снаткина недавно приняла участие в модном показе Yudashkin kids, где впервые показала наследницу публике.