Дмитрий Медведев назвал спектакли с участием Алисы Фрейндлих символом культурной столицы России





Соответствующая телеграмма была обнародована на сайте Кабинета Министров РФ. Дмитрий Медведев отметил, что каждую из своих героинь актриса наделяет рассудительностью, изяществом, грациозностью, очарованием и душевной силой. «Полет вашего вдохновения нельзя предвидеть, и перед ним нельзя не преклониться. Ваши героини — женщины разных времен и судеб», - подчеркнул премьер-министр.Спектакли, в которых участвует актриса, Дмитрий Медведев назвал одним из символов Санкт-Петербурга, как культурной столицы России, и «точкой соприкосновения» для многочисленных представителей театрального искусства. Также он заметил, что Алиса Фрейндлих покровительствует молодым актерам, с которыми работает, и служит для них примером отзывчивости, непосредственности, воспитанности и образованности.