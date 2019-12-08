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Дмитрий Медведев назвал спектакли с участием Алисы Фрейндлих символом культурной столицы России

Дмитрий Медведев поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием, которое она отмечает 8 декабря. Премьер-министр Российской Федерации подчеркнул безукоризненный вкус и блестящие актерские способности народной артистки СССР.
Дмитрий Медведев назвал спектакли с участием Алисы Фрейндлих символом культурной столицы России

Соответствующая телеграмма была обнародована на сайте Кабинета Министров РФ. Дмитрий Медведев отметил, что каждую из своих героинь актриса наделяет рассудительностью, изяществом, грациозностью, очарованием и душевной силой. «Полет вашего вдохновения нельзя предвидеть, и перед ним нельзя не преклониться. Ваши героини — женщины разных времен и судеб», - подчеркнул премьер-министр.

Спектакли, в которых участвует актриса, Дмитрий Медведев назвал одним из символов Санкт-Петербурга, как культурной столицы России, и «точкой соприкосновения» для многочисленных представителей театрального искусства. Также он заметил, что Алиса Фрейндлих покровительствует молодым актерам, с которыми работает, и служит для них примером отзывчивости, непосредственности, воспитанности и образованности.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:48

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