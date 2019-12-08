Учёные изучили методику улучшения внимания посредством регулирования ритмов мозга





В ходе эксперимента, произведенного представителями Массачусетского технологического института (США), добровольцам был выведен на экране некий узор, контрастность которого те должны были усиливать посредством концентрации. При этом учёные фиксировали с помощью магнитоэнцефалографии электрическую активность мозга и проводили записи альфа-ритмов теменной коры отдельно в левом и правом полушарии. Исследователи отметили, что чем больше ассиметричными были эти альфа-ритмы, тем более контрастным представлялся рисунок на экране. По прошествии более 20 сеансов участники эксперимента, наблюдавшие во время каждого из них одновременно рисунок на экране и изменения своих альфа-ритмов, научились интуитивно регулировать их активность, подавляя по указанию учёных в одном из полушарий.После введения по бокам экрана двух отвлекающих светящихся точек, на которые участники эксперимента не должны были обращать внимание, учёные отметили, что у тех, кто подавлял альфа-ритмы справа, зрительная кора сильнее реагировала на точку слева и слабее на точку справа, и соответственно наоборот. Таким образом, внимание было хуже в том полушарии, где альфа-волны были сильнее, что доказывает, по мнении исследователей, что активность альфа-ритмов напрямую связана со способностью человека концентрировать внимание на указанном объекте с сохранением эффекта на неопределенное время и после регулировки активности.