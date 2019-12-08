Появился первый отзыв пользователя новой консоли Xbox Scarlett
Пока подавляющее большинство любителей видеоигр настраивают себя еще почти на год ожидания до даты официального дебюта игровых консолей нового поколения, кто-то уже вовсю наслаждается их возможностями. И если Sony уже выпустила первые комплекты новых консолей для разработчиков, то вот Microsoft пока не показывала свою новую Xbox Scarlett, однако первый отзыв от реального пользователя этого устройства уже появился.
Исключением из правил оказался глава подразделения Xbox корпорации Microsoft Фил Спенсер, которому удалось раздобыть себе один экземпляр. Более того, как пишет Спенсер на персональной страничке в сети микроблогов Twitter, он уже принес Xbox Scarlett к себе домой и теперь использует приставку как основную. Не забыл топ-менеджер компании отпустить несколько комплиментов в адрес новой консоли.
«На этой неделе принес Project Scarlett к себе домой и сделал ее основной приставкой. Играю в основном в свои любимые игры, также подключился к онлайн-сообществу. Пользуюсь контроллерами Elite Series 2. Прекрасный результат работы всей команды, который сделает 2020 год просто незабываемым», - пишет Спенсер.
Исключением из правил оказался глава подразделения Xbox корпорации Microsoft Фил Спенсер, которому удалось раздобыть себе один экземпляр. Более того, как пишет Спенсер на персональной страничке в сети микроблогов Twitter, он уже принес Xbox Scarlett к себе домой и теперь использует приставку как основную. Не забыл топ-менеджер компании отпустить несколько комплиментов в адрес новой консоли.
«На этой неделе принес Project Scarlett к себе домой и сделал ее основной приставкой. Играю в основном в свои любимые игры, также подключился к онлайн-сообществу. Пользуюсь контроллерами Elite Series 2. Прекрасный результат работы всей команды, который сделает 2020 год просто незабываемым», - пишет Спенсер.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:06