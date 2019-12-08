Появился первый отзыв пользователя новой консоли Xbox Scarlett





Исключением из правил оказался глава подразделения Xbox корпорации Microsoft Фил Спенсер, которому удалось раздобыть себе один экземпляр. Более того, как пишет Спенсер на персональной страничке в сети микроблогов Twitter, он уже принес Xbox Scarlett к себе домой и теперь использует приставку как основную. Не забыл топ-менеджер компании отпустить несколько комплиментов в адрес новой консоли.«На этой неделе принес Project Scarlett к себе домой и сделал ее основной приставкой. Играю в основном в свои любимые игры, также подключился к онлайн-сообществу. Пользуюсь контроллерами Elite Series 2. Прекрасный результат работы всей команды, который сделает 2020 год просто незабываемым», - пишет Спенсер.