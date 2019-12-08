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Назван ТОП-5 автомобилей с самыми необычными дверьми в истории

Современные автопроизводители тратят колоссальные средства на разработку новых моделей машин. Не меньше средств, сил и времени тратится на создание не массового, а эксклюзивного продукта, который повышает престиж марки и интерес к ней на рынке. Одной из важных особенностей таких экземпляров нередко становится необычная конструкция дверей. Недавно в Сети был опубликован ТОП-5 автомобилей в истории с самыми необычными дверьми.

Mercedes-Benz 300 SL – крылья чайки

Стоит только заговорить о необычных дверях в автомобилях, как сразу же вспоминается Mercedes-Benz 300 SL с его невероятными «крыльями чайки». Эту уникальную черту конструкторы привнесли в модель вынужденно. Дело в том, что трубчатый пространственный каркас машины не позволял установить на него обычные двери – так и появилась идея о разработке дверей более сложного формата с петлями на крыше. Оснащался Mercedes-Benz 300 SL 3,0-литровым 215-сильным двигателем, выдающим до 274 Нм максимального крутящего момента, что вполне неплохо для того времени.
Назван ТОП-5 автомобилей с самыми необычными дверьми в истории

Ferrari 512S Modulo - истребитель

Концептуальный суперкар Ferrari 512S Modulo впервые был представлен в Женеве еще в 1970 году. Именно этот экземпляр выступил в качестве предвестника ставших позднее модными клиновидных форм кузова. А его главной особенностью стало отсутствие обычных дверей. Для попадания в салон машины водителю приходилось сдвигать его верхнюю часть. Это инженерное решение очень напоминает то, которое до сих пор применяется в истребителях.

BMW Z1 – есть дверь, нет двери

BMW Z1 стал одним из тех творений баварского концерна, о которых вспоминают до сих пор. Выпущенный в 1988 году тиражом всего в 8 000 экземпляров родстер тоже оказался лишен дверей в привычном понимании этого слова. Двери в этой модели не открывались, не поднимались и не сдвигались, а могли полностью складываться, убираясь в порог. По сей день это решение делает BMW Z1 одним из самых запоминающихся автомобилей в истории. Впрочем, подобная инженерная находка сделала посадку в салон машины не совсем удобной.

Bertone Alfa Romeo – дверь на всю длину

Концептуальная модель Bertone Alfa Romeo имеет право называться относительно новым автомобилем, поскольку впервые он дебютировал на Женевском салоне в 2010 году. Разработка машины велась в честь 100-летнего юбилея итальянской марки. Двери этого автомобиля с футуристической внешностью открываются вверх на 90 градусов. При этом в качестве двери здесь используется практически вся боковая часть машины.

Lancia Stratos HF Zero Concept – войти через лобовое стекло

Итальянская компания Lancia впервые представила этот суперкар в 1970 году. И при первом же взгляде на него автомобиль был способен ввести в ступор кого угодно. Ведь у него не было дверей вообще, отсутствовали даже ручки. Поэтому для получения доступа в салон водителю приходилось входить в него буквально через окно. При сдвижении лобового стекла, открывался полный доступ к внутренней части автомобиля.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:54

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