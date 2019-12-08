Выступление Софии Ротару на новогоднем корпоративе стоит около 60 000 долларов
Стали известны примерные гонорары известной исполнительницы Софии Ротару. Одно выступление знаменитой певицы на новогоднем корпоративе стоит около 60 000 долларов.
Недавно София Ротару выступала на свадьбе в столице России, которая прошла в банкетном зале «Европейский». Также знаменитую певицу можно пригласить на новогодний корпоратив. Как стало известно, организаторы предновогодних концертов уже оплатили приезд Софии Ротару в Москву. Но придется финансировать транспортные расходы всей команды исполнительницы, которые находятся в Украине. Потратить на это придется примерно 950 000 рублей. Полностью выступление Софии Ротару на новогоднем корпоративе стоит около 60 000 долларов.
Как стало известно, часть заработанных средств за свою карьеру исполнительница инвестировала в недвижимость. По неподтвержденным данным, у Софии Ротару в Ялте имеется отель на 12 номеров. Певица занимается благотворительностью и помогает детским домам. Также известно, что на фестивале «Песня года» София Ротару выступила бесплатно.
Недавно София Ротару выступала на свадьбе в столице России, которая прошла в банкетном зале «Европейский». Также знаменитую певицу можно пригласить на новогодний корпоратив. Как стало известно, организаторы предновогодних концертов уже оплатили приезд Софии Ротару в Москву. Но придется финансировать транспортные расходы всей команды исполнительницы, которые находятся в Украине. Потратить на это придется примерно 950 000 рублей. Полностью выступление Софии Ротару на новогоднем корпоративе стоит около 60 000 долларов.
Как стало известно, часть заработанных средств за свою карьеру исполнительница инвестировала в недвижимость. По неподтвержденным данным, у Софии Ротару в Ялте имеется отель на 12 номеров. Певица занимается благотворительностью и помогает детским домам. Также известно, что на фестивале «Песня года» София Ротару выступила бесплатно.