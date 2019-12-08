



Недавно София Ротару выступала на свадьбе в столице России, которая прошла в банкетном зале «Европейский». Также знаменитую певицу можно пригласить на новогодний корпоратив. Как стало известно, организаторы предновогодних концертов уже оплатили приезд Софии Ротару в Москву. Но придется финансировать транспортные расходы всей команды исполнительницы, которые находятся в Украине. Потратить на это придется примерно 950 000 рублей. Полностью выступление Софии Ротару на новогоднем корпоративе стоит около 60 000 долларов.Как стало известно, часть заработанных средств за свою карьеру исполнительница инвестировала в недвижимость. По неподтвержденным данным, у Софии Ротару в Ялте имеется отель на 12 номеров. Певица занимается благотворительностью и помогает детским домам. Также известно, что на фестивале «Песня года» София Ротару выступила бесплатно.