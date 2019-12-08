Звезда проекта "Дом-2" Елена Беркова призналась, что прячет в шкафу игрушки для взрослых





Звезда проекта "Дом-2" Елена Беркова рассказала, что выбирала квартиру вместе с шестым мужем Александром Путинцевым. Мужчина отвечал за техническую часть жилья, а вот сама актриса занималась уютом. Вначале Беркова очень хотела установить в одной из комнат пилон, однако отказалась от этой идеи, как и от ярких цветов, ведь, по ее мнению, это то место, где человек может расслабиться и отдохнуть. В общей сложности на интерьер Беркова и ее муж потратили около двух миллионов рублей.Елена Беркова признается, у нее есть в пятикомнатной квартире два любимых места - спальня и гардеробная. В первой она демонстрирует свои чувства избраннику, а вот во второй в шкафу есть отдел, находящийся под замком, чтобы сын не добрался. Там она хранит игрушки для взрослых.Еще звезда проекта "Дом-2" обожает проводить время на кухне, радуя семью периодически разными вкусностями. Ребенок в этом ей помогает, как рассказала Елена Беркова, у них существует традиция, они вместе в виде игры, к примеру, пекут пирожки, в один из них прячут пуговицу, кому попадется находка, тот загадывает желание. Гостей о подобных находках предупреждают, отметила Елена Беркова, никто пока зубы не сломал.Елена Беркова признается, в квартире пока сложно найти вещи ее супруга Александра Путинцева, но лишь потому, что он еще не все перевез. Когда же мужчина полностью переедет, его вещи попросту затеряются в гардеробе. Супруги редко выходят вместе на светские мероприятия, они предпочитают проводить время дома вместе за просмотром фильмов, разговорами и играми.