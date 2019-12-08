Звезда “Дом-2” Виктория Боня ввела поклонников в заблуждение снимком красотки в изумрудном купальнике

Совсем недавно Виктория Боня отпраздновала свой день рождения, праздник состоялся на Мальдивах. Чуть позже модель отправилась опять в Лондон. а в интернете разместила снимок девушки в изумрудном купальнике с широким поясом, и многие решили, что на фото Виктория Боня, но были и те, кто сразу заметил подвох. Кто-то из подписчиков утвердительно написал, что на фотографии не Виктория, и тогда Боня подтвердила этот факт. Большинство подчеркнули, что подмену заметили не сразу.Модель отметила, что свои фото в купальнике в Сети не выставляет, но вопрос из-за чего, она просто на просто проигнорировала.Помимо этого, поклонники отметили, что у Виктории Бони очень шикарная фигура и ей есть чем гордиться.