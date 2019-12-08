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Компания Vivo показала возможности нового смартфона

Компания Vivo продемонстрировала возможности своего нового смартфона. Устройство получило сертификат для распространения на рынке Индии, сообщает местный инсайдер Мукул Шарма.
Компания Vivo показала возможности нового смартфона

Компания Vivo ранее появилась в базе данных бенчмарка Geekbench. При условии проведения тестирования при ограничении однопоточной проверки смартфон получил 1,512 тысячи очков. В случае активации всех вычислительных ядер процессора показатель вырастал до 4,972 тысячи очков.

Смартфон Vivo 1920 работает с использованием чипа от Qualcomm. Какой конкретно процессор был использован, остаётся неизвестным. По данным бенчмарка, устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти, а также использует оболочку Android Pie. Все прочие технические параметры, как и цена новинки, на сегодня остаются засекреченными. В РФ относительно недавно началась реализация модели Vivo V17. Самым первым покупателям компания-производитель дала обещание предоставить Y91C. Девайс оценили в 22,9 тысячи рублей.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:42

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