Компания Vivo показала возможности нового смартфона





Компания Vivo ранее появилась в базе данных бенчмарка Geekbench. При условии проведения тестирования при ограничении однопоточной проверки смартфон получил 1,512 тысячи очков. В случае активации всех вычислительных ядер процессора показатель вырастал до 4,972 тысячи очков.Смартфон Vivo 1920 работает с использованием чипа от Qualcomm. Какой конкретно процессор был использован, остаётся неизвестным. По данным бенчмарка, устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти, а также использует оболочку Android Pie. Все прочие технические параметры, как и цена новинки, на сегодня остаются засекреченными. В РФ относительно недавно началась реализация модели Vivo V17. Самым первым покупателям компания-производитель дала обещание предоставить Y91C. Девайс оценили в 22,9 тысячи рублей.