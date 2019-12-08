«Я официально декларировала полтора года свободных отношений»: Лолита Милявская о личной жизни





Развод Лолиты Милявской с супругом стал одним из самых громких событий уходящего года. О разрыве отношений этой пары, которую прежде принято было считать идеальной, поговаривали уже давно, однако верить в реальность происходящего поклонники исполнительницы не хотели. Впрочем, позднее она самостоятельно рассказал о том, как строилась их семейная жизнь с Ивановым и даже откровенно рассказала о любовницах и доходах бывшего супруга. С октября этого года знаменитость официально является свободной женщиной и может сосредоточиться на поисках достойного мужчины.«Могу честно сказать, что работаю сейчас так же, как и работала. Времени нет для того, чтобы сейчас на ком-то концентрироваться. Я официально декларировала полтора года свободы, ориентируясь на данный гороскопа, именно такая продолжительность отношений без каких-либо обязательств меня совершенно устраивает», - приводит слова Милявской портал «СтарХит».