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«Я официально декларировала полтора года свободных отношений»: Лолита Милявская о личной жизни

Известная российская певица Лолита Милявская почти оправилась после нашумевшего развода с супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым и может готовиться к новым отношениям. Впрочем, на данный момент звезда хотела бы отдохнуть, заняться творчеством и не сильно беспокоиться по поводу личной жизни.
«Я официально декларировала полтора года свободных отношений»: Лолита Милявская о личной жизни

Развод Лолиты Милявской с супругом стал одним из самых громких событий уходящего года. О разрыве отношений этой пары, которую прежде принято было считать идеальной, поговаривали уже давно, однако верить в реальность происходящего поклонники исполнительницы не хотели. Впрочем, позднее она самостоятельно рассказал о том, как строилась их семейная жизнь с Ивановым и даже откровенно рассказала о любовницах и доходах бывшего супруга. С октября этого года знаменитость официально является свободной женщиной и может сосредоточиться на поисках достойного мужчины.

«Могу честно сказать, что работаю сейчас так же, как и работала. Времени нет для того, чтобы сейчас на ком-то концентрироваться. Я официально декларировала полтора года свободы, ориентируясь на данный гороскопа, именно такая продолжительность отношений без каких-либо обязательств меня совершенно устраивает», - приводит слова Милявской портал «СтарХит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:22

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