Опубликован рендер странной камеры нового Samsung Galaxy S11
Внешний вид нового Samsung Galaxy S11 хотели надежно защитить от любых утечек. Теперь опубликован рендер странной камеры смартфона, который вызвал неоднозначные реакции у публики.
Samsung Galaxy S11 появится в начале 2020 года. В комплекте с этим новым смартфоном должны появиться еще две модели: вариант Plus и версия "е". В конце прошлого месяца была опубликована серия необычных изображений, на которых юзеры заметили несимметричные камеры. Эти неподтвержденные эскизы способствовали спорам между поклонниками и ненавистниками бренда. Источники сообщают, что таким образом производитель хотел "занизить ожидания" у публики и предотвратить утечки.
Теперь же в Сети появились настоящие рендеры телефона, представленного в трех комплектациях. На задних панелях четко видно мощнейший объектив на 109 Мп, который должен стать основным фактором в предстоящей рекламе Samsung Galaxy S11. Ожидается, что он будет оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем со сканером отпечатков пальцев. В его комплект также включены 12 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 865, 5-кратный оптический зум и до 1 ТБ встроенной памяти. Предполагается, что девайс появится на рынке в феврале следующего года.
Samsung Galaxy S11 появится в начале 2020 года. В комплекте с этим новым смартфоном должны появиться еще две модели: вариант Plus и версия "е". В конце прошлого месяца была опубликована серия необычных изображений, на которых юзеры заметили несимметричные камеры. Эти неподтвержденные эскизы способствовали спорам между поклонниками и ненавистниками бренда. Источники сообщают, что таким образом производитель хотел "занизить ожидания" у публики и предотвратить утечки.
Теперь же в Сети появились настоящие рендеры телефона, представленного в трех комплектациях. На задних панелях четко видно мощнейший объектив на 109 Мп, который должен стать основным фактором в предстоящей рекламе Samsung Galaxy S11. Ожидается, что он будет оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем со сканером отпечатков пальцев. В его комплект также включены 12 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 865, 5-кратный оптический зум и до 1 ТБ встроенной памяти. Предполагается, что девайс появится на рынке в феврале следующего года.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30