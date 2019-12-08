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Названы главнее опасности сугробов на крышах автомобилей

Многие водители зимой не спешат очищать свои автомобили от сугробов на крышах, поскольку не видят в этом большой проблемы. Однако эксперты уверены в обратном и даже называют ряд опасностей, которые могут подстерегать столь неосмотрительных автомобилистов.
Названы главнее опасности сугробов на крышах автомобилей

Как утверждают эксперты, образующаяся под слоем снега влага постепенно будет заполнять все микротрещины в лакокрасочном покрытии машины, что в будущем может обернуться проблемами. Нужно также помнить о том, что этот самый снег на крыше машины чаще всего содержит огромное количество вредных химикатов. Все эти факторы могут спровоцировать быстрое развитие коррозии, от которой пострадает кузов и, прежде всего, передняя кромка крыши авто. Кроме того, чем крупнее и тяжелее будет этот самый сугроб, тем больше снизятся показатели устойчивости транспортного средства в движении, а также его управляемости и даже экономичности.

Кроме всего прочего, если снегом покрыта крышка капота, то во время поездки встречный воздух может засыпать им лобовое стекло, сделав нормальный обзор невозможным, а во время экстренного торможения непременно скажется вес сугроба сверху. Наконец, во время разгона оставшийся на крыше машины снег начнет лететь на другие транспортные средства в потоке, перекрывая им обзор, а если при этом образовались льдинки, то ситуация может стать еще более опасной.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:14

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