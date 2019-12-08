Сергей Мазаев не захотел давать концерт по случаю своего 60-летия





Многие фанаты Сергея Мазаева отмечают, что их любимый певец уже около 40 лет непрерывно радует их новой музыкой. Все же, джазмен решил не следовать последней моде и отказался от выступления в Кремле. Журналисты смогли выяснить, что исполнитель своеобразно относится к собственному 60-летию. По словам Мазаева, юбилей не является для него поводом для празднования и тем более выхода на пенсию. Он добавил, что с наступлением старости нужно следить за своим физическим состоянием, которое может привести к появлению лишних килограммов и плохого настроения.Поэтому Мазаев пытается постоянно держать себя в форме, обращается к врачам, составляет диету, а также занимается фитнесом. История музыканта была тесно связана с вредными привычками, от которых отказался 16 лет тому назад по рекомендации медиков. Напоминаем, что в прошлом году у артиста случился срыв, который вынудил близких отправить звезду на лечение в спецклинику. Сейчас певец твердо намерен оставаться трезвым и здоровым.