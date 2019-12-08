Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева в 13-й раз стали ведущими ежегодного фестиваля «Песня Года»

Сергей Лазарев поддерживает дружеские отношения с Лерой Кудрявцевой. Сегодня знаменитость опубликовал фотографию, на который он запечатлен с телеведущей на сцене. Исполнитель одет в черные брюки, рубашку и темно-красный пиджак, а его коллега по сцене надела платье в пол, украшенное стразами и пайетками. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Сергей Лазарев написал, что он и Лера Кудрявцева в 13-й раз стали ведущими ежегодного фестиваля «Песня Года», в котором участвовали более 50 артистов. Съемки длились около 6 часов, все это было сделано лишь для того, чтобы жители России 1 и 2 января смогли посмотреть данное шоу.Фанаты пообещали посмотреть передачу «Песня Года». Многие отметили, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева лучшие ведущие для этого шоу. За несколько десятков минут пост набрал почти 34 000 лайков.