Звезда «Дом-2» Мария Кохно показала в обтягивающей кожаной куртке свою грудь

В своем личном аккаунте Instagram Мария Кохно разместила фото в кожаной куртке, где отчетливо видно, у девушки роскошные формы. Под публикацией Мария написала, что всего через пару дней собирается сделать себе новые волосы, но никак не может определиться какой длины они должны быть.В Сети тут же начались споры на эту тему. Большинство комментариев также посвящены тому, как сложно иногда определиться с выбором длины. Так, некоторые отмечают, что Марии Кохно лучше с короткими волосами, а другие утверждают, что не видят никакой разницы между тем, какими должны быть волосы. Были и те, кто отметил, что нужно стричься налысо.