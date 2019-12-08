Звезда «Дом-2» Мария Кохно показала в обтягивающей кожаной куртке свою грудь
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Мария Кохно разместила новое фото в социальной Сети, где видно, что у нее шикарная грудь. Однако ее поклонники говорят в большей степени о том, какие волосы она себе собирается сделать, длинные или же короткие.
В своем личном аккаунте Instagram Мария Кохно разместила фото в кожаной куртке, где отчетливо видно, у девушки роскошные формы. Под публикацией Мария написала, что всего через пару дней собирается сделать себе новые волосы, но никак не может определиться какой длины они должны быть.
В Сети тут же начались споры на эту тему. Большинство комментариев также посвящены тому, как сложно иногда определиться с выбором длины. Так, некоторые отмечают, что Марии Кохно лучше с короткими волосами, а другие утверждают, что не видят никакой разницы между тем, какими должны быть волосы. Были и те, кто отметил, что нужно стричься налысо.
В своем личном аккаунте Instagram Мария Кохно разместила фото в кожаной куртке, где отчетливо видно, у девушки роскошные формы. Под публикацией Мария написала, что всего через пару дней собирается сделать себе новые волосы, но никак не может определиться какой длины они должны быть.
В Сети тут же начались споры на эту тему. Большинство комментариев также посвящены тому, как сложно иногда определиться с выбором длины. Так, некоторые отмечают, что Марии Кохно лучше с короткими волосами, а другие утверждают, что не видят никакой разницы между тем, какими должны быть волосы. Были и те, кто отметил, что нужно стричься налысо.