Евгений Плющенко перед каждым выступлением сына Александра дает ему наставление бороться за каждый прыжок
Александр Плющенко опубликовал на станице в Instagram видео, которое было снято во время его выхода на лед. На кадрах видно, как Евгений Плющенко перед каждым выступлением сына дает ему наставление бороться за каждый прыжок.
Александр Плющенко, более известный в социальных сетях, как Гном Гномыч, часто публикует видео своих выступлений на льду. Сегодня сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко показал несколько кадров 5 серии шоу "Яна Супер". На видео Александр готовится выйти на лед, а его отец и известный фигурист дает ему наставление бороться за каждый прыжок. Также показано, как сын Яны Рудковской падает на лед, не сумев сделать один из сложных элементов. Тут же в кадре появляется Евгений Плющенко, который заявляет, что в этом нет ничего страшного, поскольку все люди падают, но потом поднимаются и идут дальше. В комментарии к публикации в Instagram написано: "Бороться до конца".
Подписчики написали, что у них перехватило дыхание, когда Александр упал на лед. Они поддержали сына фигуриста и отправили ему множество пожеланий успеха и удачи. За час публикацию просмотрели более 6 000 пользователей Сети.
Александр Плющенко, более известный в социальных сетях, как Гном Гномыч, часто публикует видео своих выступлений на льду. Сегодня сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко показал несколько кадров 5 серии шоу "Яна Супер". На видео Александр готовится выйти на лед, а его отец и известный фигурист дает ему наставление бороться за каждый прыжок. Также показано, как сын Яны Рудковской падает на лед, не сумев сделать один из сложных элементов. Тут же в кадре появляется Евгений Плющенко, который заявляет, что в этом нет ничего страшного, поскольку все люди падают, но потом поднимаются и идут дальше. В комментарии к публикации в Instagram написано: "Бороться до конца".
Подписчики написали, что у них перехватило дыхание, когда Александр упал на лед. Они поддержали сына фигуриста и отправили ему множество пожеланий успеха и удачи. За час публикацию просмотрели более 6 000 пользователей Сети.