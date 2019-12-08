Евгений Плющенко перед каждым выступлением сына Александра дает ему наставление бороться за каждый прыжок

Александр Плющенко, более известный в социальных сетях, как Гном Гномыч, часто публикует видео своих выступлений на льду. Сегодня сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко показал несколько кадров 5 серии шоу "Яна Супер". На видео Александр готовится выйти на лед, а его отец и известный фигурист дает ему наставление бороться за каждый прыжок. Также показано, как сын Яны Рудковской падает на лед, не сумев сделать один из сложных элементов. Тут же в кадре появляется Евгений Плющенко, который заявляет, что в этом нет ничего страшного, поскольку все люди падают, но потом поднимаются и идут дальше. В комментарии к публикации в Instagram написано: "Бороться до конца".Подписчики написали, что у них перехватило дыхание, когда Александр упал на лед. Они поддержали сына фигуриста и отправили ему множество пожеланий успеха и удачи. За час публикацию просмотрели более 6 000 пользователей Сети.