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Учёные рассказали об ощущениях людей, оказавшихся «по ту сторону жизни»

Учёные посредством сбора данных пациентов, переживших клиническую смерть, рассказали об ощущениях людей, оказавшихся «по ту сторону жизни». Экспериментальные методики изучения человеческой души будут использоваться в последующем для получения обширных сведений о загробном мире.
Учёные рассказали об ощущениях людей, оказавшихся «по ту сторону жизни»

Извечным центром интереса не только философов, но теперь и учёных является поиск ответа, что ожидает человека после его биологической смерти. Учёные используют экспериментальные методики изучения человеческой души, информационным источником для которых в основном являются полученные сведения от людей, которые пережили клиническую смерть. Практически все люди рассказывают о прохождении по длинному туннелю по направлению к яркому свету, в котором также находились их умершие близкие и родственники. Некоторые пациенты, пережившие так званый обратимый этап смерти, утверждают, что пребывали в это время вне своих тел и наблюдали за происходящим со стороны.

Исследования учёных в этой области не заканчиваются и будут направлены на получения обширных сведений о загробном мире.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:38

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