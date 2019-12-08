Учёные рассказали об ощущениях людей, оказавшихся «по ту сторону жизни»





Извечным центром интереса не только философов, но теперь и учёных является поиск ответа, что ожидает человека после его биологической смерти. Учёные используют экспериментальные методики изучения человеческой души, информационным источником для которых в основном являются полученные сведения от людей, которые пережили клиническую смерть. Практически все люди рассказывают о прохождении по длинному туннелю по направлению к яркому свету, в котором также находились их умершие близкие и родственники. Некоторые пациенты, пережившие так званый обратимый этап смерти, утверждают, что пребывали в это время вне своих тел и наблюдали за происходящим со стороны.Исследования учёных в этой области не заканчиваются и будут направлены на получения обширных сведений о загробном мире.