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На Крымском полуострове завершились учения Черноморского флота

Офицер ВМФ России Алексей Рулев рассказал о недавних учениях на Крымском полуострове. Черноморский флот успешно завершил оттачивание навыков навигационной безопасности.

Черноморский флот прошел испытания в Крыму по проверке уровня навыков навигационной безопасности. Глава отдела информационного обеспечения Алексей Рулев добавил, что мероприятия по боевой подготовке завершились не только при участии сил флота, но и гражданского судоходства. Кроме прочего, на побережье полуострова находились посты связи и радиотехнического назначения. Они проводили расчеты для помощи черноморцам.

Их работа заключалась в установлении зрительного и сигнального контакта с обозначенными целями. Таким образом была обеспечена точность и актуальность передаваемых данных по обстановке в акваториях, а также навигации надводных кораблей. Военные судна, выполняющие необходимые задания в море, подтвердили свою готовность к эффективной защите береговой линии. Их вспомогательные устройства отличились высоким уровнем прокладывания курса и достижением кооперации с другими водоплавающими средствами.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:10

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