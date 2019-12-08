На Крымском полуострове завершились учения Черноморского флота





Черноморский флот прошел испытания в Крыму по проверке уровня навыков навигационной безопасности. Глава отдела информационного обеспечения Алексей Рулев добавил, что мероприятия по боевой подготовке завершились не только при участии сил флота, но и гражданского судоходства. Кроме прочего, на побережье полуострова находились посты связи и радиотехнического назначения. Они проводили расчеты для помощи черноморцам.Их работа заключалась в установлении зрительного и сигнального контакта с обозначенными целями. Таким образом была обеспечена точность и актуальность передаваемых данных по обстановке в акваториях, а также навигации надводных кораблей. Военные судна, выполняющие необходимые задания в море, подтвердили свою готовность к эффективной защите береговой линии. Их вспомогательные устройства отличились высоким уровнем прокладывания курса и достижением кооперации с другими водоплавающими средствами.