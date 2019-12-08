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Ирина Аллегрова на «Песне года» засветила голую грудь

Известная российская певица Ирина Аллегрова выступила на концерте премии «Песня года». Для выхода на сцену артистка подобрала настоль откровенный наряд, что фактически показала зрителям оголенную грудь.
Ирина Аллегрова на «Песне года» засветила голую грудь

Вообще, Аллегрова относится к числу тех женщин, которые к цифрам в паспорте относятся максимально спокойно, а потому в свои 67 лет она совсем не выглядит бабушкой. Для участия в очередной церемонии популярной музыкальной премии исполнительницы выбрала черное переливающееся длинное платье с довольно откровенным декольте. Более того, «портить» образ нижним бельем Аллегрова не решилась, а потому вышла на сцену без него, фактически оголив бюст перед зрителями. Впрочем, получить заветную премию это певице не помогло.

Примечательно, что сама Ирина Аллегрова все еще остается без пары. Впрочем, не так давно она даже пыталась принудить сделать ей предложение Николая Баскова, однако золотому голосу российской эстрады в тот раз все же удалось отстоять свой холостяцкий образ жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:17

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