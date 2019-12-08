Дружинина поговорила с Аллой Пугачевой после показа фильма о концерте





Светлана Дружинина опубликовала закулисную фотографию с эксклюзивной премьеры фильма "Тот самый концерт". Она была запечатлена на снимке с Аллой Пугачевой, которая является давней подругой актрисы. На изображении также видно, что исполнительница держала в руках букет ландышей, которые являются её любимыми цветами. 83-летняя звезда поблагодарила певицу за приглашение на показ и поделилась собственными впечатлениями от увиденного.Знаменитость, известная по роли Анфисы в кинокартине "Девчата", собирается "жить долго и счастливо" после просмотра документальной ленты о последнем концерте Примадонны. Дружинина также обратилась к своим подписчикам в соцсети Instagram, посоветовав им поскорее увидеть новое кино. Кроме прочего, если актриса явилась на мероприятие в сопровождении супруга Анатолия Мукасеева, то Алла Пугачева оказалась на красной дорожке в одиночестве. Максим Галкин не смог побывать на премьере по неизвестным причинам.