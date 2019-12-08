«Туры убивают здоровье»: Елена Темникова пожаловалась на усталость





В последние несколько месяцев 34-летняя исполнительница довольно часто жалуется на самочувствие. Темникова заявляла о недомогании, проблемах со сном, нехватке времени на себя. Именно по этой причине она и приняла решение на какой-то срок отказаться от участия в гастрольных турах. По утверждению певицы, из-за слишком напряженного концертного графика она сталкивается с сильным утомлением, организм настолько истощен, что у артистки появились проблемы со сном со всеми вытекающими из этого последствиями. Как бы там ни было, но поклонникам она обещает продолжить записывать новые композиции и даже изредка выступать.«Я на самом деле очень устала. Хочется какого-то нового настроения и чего-то нового в творчестве, поэтому должна сделать перерыв. Туры просто убивают здоровье и лишают сна. Это очень энергозатратно», - приводит слова Елены Темниковой портал «СтарХит».