Депутат Онищенко дал рекомендации для предотвращения гриппа и ОРВИ





Врач-эпидемиолог отметил сохранение уровня распространения гриппа на доэпидемическом показателе за счет высокого уровня защищенности населения. Онищенко добавил, что в 2019 году прививки сделали порядка 50% россиян. Депутат особенно подчеркнул прохождение соответствующей процедуры детьми и представителями старшего поколения, попавших в группу риска с высокой вероятностью заболевания.Геннадий Онищенко ожидает увеличения риска заболевания после завершения январских каникул у школьников. Онищенко призывает граждан контролировать состояние собственного здоровья и носить маски. Это в особенности касается сотрудников крупных коллективов. Врач добавил значимость прививания перед началом сезона гриппа, а также посоветовал населению подбирать одежду в соответствии с погодными условиями, употреблять витамины, контролировать питание и удерживать режим сна, отказаться от различных вредных привычек, понижающих иммунитет.