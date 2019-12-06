В Нигерии разработали военные тяжелые бронеавтомобили Esugwu
Армия Нигерии получила габаритный броневик с агрессивным внешним видом Esugwu. На церемонии передачи войскам присутствовал президент страны Мохаммаду Бухари.
Поражают размеры бронированного военного автомобиля, сконструированного сотрудниками госкорпорации Defence Industries Corporation of Nigeria. По официальным данным, высота Ezugwu составляет 2 630 мм, но в действительности автомобиль выглядит больше. В целом, габариты броневика объясняются усиленной противоминной обороной и иными мерами по обеспечению безопасности солдат в кабине. Вес Ezugwu не уточняется, известно, что машина способна выдержать взрыв фугаса до 12 кг под днищем и до 6,6 кг под колесами. В роли вооружения нигерийская армия использует советский пулемет ДШК, давно проверенный в боях.
Прежде сообщалось, что солдаты нигерийской армии ликвидировали 13 террористов в северо-восточной части страны. Операция силовиков произошла в штате Борно, в итоге им удалось захватить транспорт и оружие радикалов.
Поражают размеры бронированного военного автомобиля, сконструированного сотрудниками госкорпорации Defence Industries Corporation of Nigeria. По официальным данным, высота Ezugwu составляет 2 630 мм, но в действительности автомобиль выглядит больше. В целом, габариты броневика объясняются усиленной противоминной обороной и иными мерами по обеспечению безопасности солдат в кабине. Вес Ezugwu не уточняется, известно, что машина способна выдержать взрыв фугаса до 12 кг под днищем и до 6,6 кг под колесами. В роли вооружения нигерийская армия использует советский пулемет ДШК, давно проверенный в боях.
Прежде сообщалось, что солдаты нигерийской армии ликвидировали 13 террористов в северо-восточной части страны. Операция силовиков произошла в штате Борно, в итоге им удалось захватить транспорт и оружие радикалов.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:23