Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон готова пройти лечение от алкоголизма





Как только звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон и Федор Стрелков расстались, в коллективе на реалити-шоу стали поговаривать, что причиной стала нездоровая привязанность блондинки к алкогольным напиткам. Так, она призналась, что действительно целовалась с незнакомцем, но тогда в ночном клубе была пьяна. Не учитывают телеведущие и проектанты даже то, что Федор Стрелков часто давал избраннице поводы для ревности, показывая симпатию к своим поклонницам.Екатерина Скалон даже стала для коллег "выпивохой", ей ставили в пример Майю Донцову, которой якобы тоже пришлось бороться с пагубной привычкой, однако теперь она чувствует себя замечательно и ждет рождения малыша. В свое время такой же статус окружающие присвоили и Ирине Пингвиновой, и Юлии Белой, и Либерж Кпадону. Последней, примечательно, так и не удалось доказать обратное до самого ухода с реалити-шоу.