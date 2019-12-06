В России разработали вездеходы с гибридной силовой установкой для Арктики





Новинка была презентована в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее». За проект разработки вездехода с гибридной силовой установкой отвечал Александр Блохин. Специалист отметил, что сейчас существует пустующая ниша для автомобилей, способных перевозить грузы в Арктике и Антарктиде. Есть модели, имеющие грузоподъемность до 1 тонны, а следующий уровень — это 7-8 тонн. Именно поэтому было принято решение разработать вариант, способный перевозить 2-3 тонны груза. Решение использовать гибридную силовую установку в вездеходе также нельзя назвать случайным. Российские специалисты отметили, что обычно их не применяют в разработках для Арктики, однако это является крайне странным. Все дело в том, что тяговый электропривод значительно лучше справляется с низкими температурами, чем двигатель внутреннего сгорания.Для устойчивости вездехода и его высокой проходимости конструкторы использовали базу с 16 колесами, по 8 с каждой стороны. Это позволит разработке не только уверенно передвигаться по льду, но и преодолевать препятствия с большим углом наклона. Производство новинки начнется в 2020 году, планируется выпустить 50 единиц. В будущем этот показатель увеличат в 2 раза.