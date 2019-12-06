АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 70.72 USD 63.81
Курс валют на 06.12.2019

В России разработали вездеходы с гибридной силовой установкой для Арктики

Ученые из Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева представили свою новую разработку для Арктики. В России создали вездеходы с гибридной силовой установкой и 16 колесами.

Новинка была презентована в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее». За проект разработки вездехода с гибридной силовой установкой отвечал Александр Блохин. Специалист отметил, что сейчас существует пустующая ниша для автомобилей, способных перевозить грузы в Арктике и Антарктиде. Есть модели, имеющие грузоподъемность до 1 тонны, а следующий уровень — это 7-8 тонн. Именно поэтому было принято решение разработать вариант, способный перевозить 2-3 тонны груза. Решение использовать гибридную силовую установку в вездеходе также нельзя назвать случайным. Российские специалисты отметили, что обычно их не применяют в разработках для Арктики, однако это является крайне странным. Все дело в том, что тяговый электропривод значительно лучше справляется с низкими температурами, чем двигатель внутреннего сгорания.

Для устойчивости вездехода и его высокой проходимости конструкторы использовали базу с 16 колесами, по 8 с каждой стороны. Это позволит разработке не только уверенно передвигаться по льду, но и преодолевать препятствия с большим углом наклона. Производство новинки начнется в 2020 году, планируется выпустить 50 единиц. В будущем этот показатель увеличат в 2 раза.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Турции провели испытания российских комплексов…
Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62…
Экспертный клуб Екатеринбурга разобрался, как цифровизация меняет…
Озвучены причины пробуждения по ночам с учащенным…
Фронтмен группы “Божья коровка” Владимир Воленко рассказал о самочувствии после…
Медики назвали распространенные ошибки, мешающие вылечить…
Ксения Бородина: "Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменились за время нахождения на проекте…
Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко обрился…
Экс-участница группы "Ранетки" Елена Трятьякова призналась в отношениях с…
Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон готова пройти лечение от…
В России разработали вездеходы с гибридной силовой установкой для…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что ее избивал бывший…
Samsung выпустит аналог AirPods Pro в 2020…
В Воронежской области при ДТП с фурой погибли два…
Лев Лещенко предложил Раймонду Паулсу смириться с «навязчивостью» российских…
В Испании медики спасли женщину, чье сердце остановилось на 6,5…
"С первым переломом меня": Сестра ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой получила…
Летчики устроили тренировочный военный бой в Центральном военном…
Лариса Гузеева назвала критикующих ее подписчиков…
Названы самые опасные приложения для…
В Москву вернулась опасные для жизни людей…
Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская опровергнула слухи о романе матери с женатым…
В Депздраве призвали мужчин избавиться от бороды и усов в сезон…
Рубль подорожал к доллару до…
Анастасия Волочкова похвасталась очередным идеально выполненным…
В Сети опубликованы полные характеристики и цены пяти iPhone 2020…
Дети проекта: Как выросли малыши звёзд…
Представлен рестмод Super Handling SLX от компании…
Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина выйдет замуж за баскетболиста Андрея…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно считает себя "Человеком года" в сравнении с другими…
Эксперт порекомендовала не затягивать с покупкой новогодних подарков и…
Сергей Нетиевский нашел новую возлюбленную после развода с…
Телеведущая Ксения Бородина не верит в дружбу между мужчиной и…
Авиакомпания из Новой Зеландии разработала съедобные чашки для…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Иванова призналась, что еще испытывает чувства к Алексею…
Военный эксперт рассказал, почему модернизированные МиГ-29 до сих пор…
Студия Disney опубликовала новый трейлер ремейка…
Ученые назвали простой способ снизить аппетит у…
Жена развелась с участником «На-На» Владимиром Политовым из-за его отсутствия…
Просмотреть все новости