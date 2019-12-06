В Воронежской области при ДТП с фурой погибли два человека





Инцидент имел место на 597 км автодороги М-4 “Дон” в Бобровском районе. За рулем ВАЗ-2107 находился 50-летний житель Воронежской области, который осуществлял движение от Ростова-на-Дону, направляясь в сторону Москвы. В ходе управления легковушкой он допустил выезд на встречную полосу, где не удалось избежать столкновения с грузовым Mercedes-Benz Actros. За рулем фуры находился 40-летний гражданин с ростовской пропиской.В результате столкновения на месте инцидента от серьезных травм скончались водитель отечественного авто, а также 23-летний пассажир. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего.