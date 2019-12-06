Экс-участница группы "Ранетки" Елена Трятьякова призналась в отношениях с девушками

Елена Третьякова не раз затрагивала в обновлениях в Instagram тему нетрадиционной ориентации и в этот раз решила поделится собственным опытом. Знаменитость откровенно ответила на основные вопросы относительно этой темы. Она призналась, что имела отношения с девушками, при этом звезда не считает себя бисексуальной. Также знаменитость отметила, что любит экспериментировать и не видит в этом ничего плохого. При этом Елена Третьякова уверена в том, что людей нельзя судить по их внешности, вероисповеданию и ориентации. Знаменитость предлагает оценивать человека по поведению и поступкам, а также ценностям, которые он хочет принести в этот мир. Именно поэтому певица посоветовала всем, кто не согласен с ее мнением и считает его недопустимым – отписаться от нее в Instagram.Данное обновление Елена Третьякова сопроводила совместными фотографиями с Женей Огурцовой, своей бывшей коллегой по группе «Ранетки». На них знаменитости делают вид, что собираются поцеловаться. Поклонники Елены Третьяковой заявили, что позиция и откровенность певицы заслуживает уважения. При этом они считают, что другие люди вправе не соглашаться с таким мнением.