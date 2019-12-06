Samsung выпустит аналог AirPods Pro в 2020 году
Компания Samsung собирается представить конкурента для «яблочных» беспроводных наушников AirPods Pro. Новинка будет выгодно отличаться от аналога, бренд выпустит устройство на рынок уже в феврале 2020 года, презентация пройдет вместе с Samsung Galaxy S11.
Недавно Apple представила новую модель беспроводных наушников AirPods с припиской Pro. В Samsung такое решение от «яблочной» компании посчитали удачным и решили выпустить собственный аналог. Устройство должно называться Galaxy Buds+. Модель получит систему, отвечающую за активное шумоподавление, однако главный сюрприз гарнитуры кроется в другом.
Новые Galaxy Buds+ должны располагать 8 ГБ внутренней памяти. Она предназначена для хранения музыки и аудиокниг. В настоящий момент неизвестно, сможет ли гарнитура работать отдельно от смартфона, однако эксперты считают, что это бы стало еще одним конкурентным преимуществом модели на фоне AirPods Pro.
Представление наушников Galaxy Buds+ ожидается уже в феврале 2020 года. Аналог AirPods Pro должны презентовать в ходе одного мероприятия вместе с будущей флагманской моделью Samsung Galaxy S11. Информации относительно ценовой политики на новинку пока нет, однако она точно будет дороже обычных Galaxy Buds, которые сейчас продаются на рынке за 129 долларов. Напомним, стоимость новых AirPods Pro равняется 249 долларам, сообщает издание «Слово и Дело».
Недавно Apple представила новую модель беспроводных наушников AirPods с припиской Pro. В Samsung такое решение от «яблочной» компании посчитали удачным и решили выпустить собственный аналог. Устройство должно называться Galaxy Buds+. Модель получит систему, отвечающую за активное шумоподавление, однако главный сюрприз гарнитуры кроется в другом.
Новые Galaxy Buds+ должны располагать 8 ГБ внутренней памяти. Она предназначена для хранения музыки и аудиокниг. В настоящий момент неизвестно, сможет ли гарнитура работать отдельно от смартфона, однако эксперты считают, что это бы стало еще одним конкурентным преимуществом модели на фоне AirPods Pro.
Представление наушников Galaxy Buds+ ожидается уже в феврале 2020 года. Аналог AirPods Pro должны презентовать в ходе одного мероприятия вместе с будущей флагманской моделью Samsung Galaxy S11. Информации относительно ценовой политики на новинку пока нет, однако она точно будет дороже обычных Galaxy Buds, которые сейчас продаются на рынке за 129 долларов. Напомним, стоимость новых AirPods Pro равняется 249 долларам, сообщает издание «Слово и Дело».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:08